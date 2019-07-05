شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «رينارد» بعد خسارة المغرب من بنين: «أتحمل مسئولية هذا الفشل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عن بالغ حزنه لخروج أسود الأطلس من دور الستة عشر «ثمن النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2019»، على يد بنين بركلات الترجيح، اليوم الجمعة.

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وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية».

وأضاف: «المباراة كانت صعبة، وهو ما كنت أعلمه جيدا.. لم نجد حلولا مناسبة في الملعب، اكتفينا بالاحتفاظ بالكرة ولم نحقق الفوز، وأضعنا كل الفرص».

واختتم: «بالتأكيد خروج المغرب من هذا الدور هو فشل، لا يجب أن نبحث عن أعذار.. لذلك انا أتحمل المسئولية عن هذا الفشل».