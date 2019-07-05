شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك في مران المنتخب الوطني استعدادًا لجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، في مران الفراعنة الذي أقيم باستاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، ليعلن جاهزيته لمباراة الغد أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيأ.

وكان صلاح غاب عن تدريبات المنتخب المصري أمس الخميس بناء على تعليمات من طبيب المنتخب، وبالاتفاق مع خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب بعد تعرضه لنزلة برد، وفضل أجيرى إراحة اللاعب أمس خوفا من تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مباراة جنوب أفريقيا تقام باستاد القاهرة غدا السبت، ووصل الفراعنة إلى دور الـ16 بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب جنوب افريقيا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.