شكرا لقرائتكم خبر عن المجانين: الواسطة والمُجاملات تتحكم في برانكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد العرياني (جدة) @Aleryani3

استغرب عدد من جماهير الأهلي استبعاد المدير الفني للفريق الأول الكرواتي برانكو، لبعض الأسماء ضمن القائمة التي ستغادر للمعسكر الخارجي الذي سيقام في النمسا مطلع الأسبوع القادم. واعتبرت الجماهير الأهلاوية أن المدرب لم يكن موفقاً في بعض الاختيارات والتي جاءت على حساب لاعبين آخرين هم أحق بالتواجد في قائمة الفريق، نظير مستوياتهم المتصاعدة التي قدموها خلال الموسم الماضي سواء مع الأهلي أو مع الأندية التي أعيروا إليها، ويأتي في مقدمتهم أحمد الزين، وأيمن خليف، وعبدالعزيز الشهراني الذي تم التعاقد معه قادماً من ضمك خلال الفترة الشتوية الموسم الماضي ولم يأخذ فرصته في المشاركة.

فيما اعتبر آخرون عبر ردودهم في «تويتر» على التغريدة التي تضمنت القائمة ونشرها حساب النادي، أن القائمة المختارة تحمل الكثير من المجاملة لعدد من اللاعبين على حساب آخرين، في مقدمتهم قائد الفريق حسين عبدالغني لتقدمه في العمر، ومصطفى بصاص لزيادة وزنه، مشيرين إلى أن الواسطة في ضم لاعبين على حساب غيرهم كانت واضحة.

وأبدت الجماهير استغرابها من استمرار المجاملات والواسطة في الأهلي حتى بعد تواجد الأمير منصور بن مشعل مشرفاً على الفريق، فيما حمّل آخرون المُدرِّب كامل المسؤولية عن اختيار اللاعبين، مستبعدين موافقته على التدخلات لإضافة لاعبين واستبعاد آخرين.

وقالت نوف الملكية تعليقاً على القائمة: «مازالت الواسطة والمجاملات موجودة في الأهلي، عبدالغني وبصاص لاعبين منتهيين فنياً وليس لديهما شيء يقدمانه، ومن يفكر بالدوري وآسيا لا يستعين بلاعب عمره 43 سنة وآخر يحتاج لتخسيس أو قص معدة ـ حسب ماجاء في التعليقات ـ.

وأضاف سلفر الأهلي: «‏أسماء غُيِّبت عن المعسكر هي الأحق، ‏وأسماء تُضم للمعسكر لاتستحق، ‏توجد علامة استفهام للأسف، هل كان برانكو هو صاحب القرار في اختيار القائمة؟».

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واعتبر عبدالله باخشوين أنه من الظلم استدعاء بصاص وأن يكون عواجي والزين خارج القائمة.

أما أحمد العتيبي، فاعتبر أن القائمة لا تُناسب الطموح المعلن عنه، مستغربا تواجد ‏بصاص وحسين وسانتوس ضمن القائمة.

وخاطب العتيبي الأمير منصور بن مشعل قائلاً: «تفائلنا بك كثيراً، ولا نريد منك مجاملة لاعبين انتهو فنياً، فهذا ليس نادٍ طموحه آسيا».

بينما طالب أبو نواف الجماهير الأهلاوية بالهدوء وعدم التدخل في عمل المدرب، مشيراً إلى أنه هو صاحب القرار، مؤكداً دعمه للإدارة والجهاز الفني.

وأشار إلى أن جميع من غادر من اللاعبين مسجلين في كشوفات النادي ويتحصلون على رواتب، وقرار بقائهم أو استبعادهم يتحمله المدرب.

وكان برانكو قد استبعد عدداً من اللاعبين من قائمة الفريق، بينهم أيمن خليف، وعبدالعزيز الشهراني، وأحمد الزين، وعلي عواجي، ومحمد الزبيدي، ويحيى القرني، وعبدالله مجرشي، وعلي الزبيدي، وأحمد الرحيلي، وفيصل دارسي.