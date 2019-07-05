شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديان ضمن المعسكر الآسيوي لكرة الطاولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة لاعبي المنتخب السعودي للناشئين خالد الشريف وسالم السويلم للانضمام إلى معسكر آسيا للناشئين والذي سيقام في مدينة شون زون الصينية خلال الفترة من 31/7 إلى 5/8/2019 والذي يقام بإشراف مباشر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة.

وجاء اختيار الشريف والسويلم كأفضل لاعبي منطقة دول غرب آسيا للانضمام إلى المعسكر الآسيوي وهذه المرة الأولى التي يتم اختيار لاعبين من فئة 15 و18 سنة من السعودية لدخول معسكر آسيوي لكرة الطاولة.

من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز الفهد السعيد، أن اختيار اللاعبين الشريف والسويلم للالتحاق بالمعسكر الآسيوي لكرة الطاولة «يؤكد على تطور لعبة كرة الطاولة السعودية، ويأتي لمصلحة اللعبة لتكون دفعة معنوية لبقية زملائهم اللاعبين لتحفيزهم على بذل المزيد في التمارين والمشاركات الداخلية والقارية والدولية لرفع مستوياتهم الفنية، كما يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللا محدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص».