شكرا لقرائتكم ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيل ليماسول بطل قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر الزمالك أولى مبارياته الودية فى المعسكر الخارجى المقام حاليا فى قبرص أمام فريق إيل ليماسول بطل الكأس المحلى هناك، بعد انتهاء الودية بنتيجة 4/3 لصالح بطل قبرص. وحقق الفريق القبرص ريمونتادا كبيرة بعد تحويل التأخر فى الشوط الأول بنتيجة 3/1 إلى فوز برباعية بتسجيل 3 أهداف خلال الشوط الثانى. وتقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة 4 وتعادل فريق أيل في الدقيقة 9 بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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