شكرا لقرائتكم الجهاز الطبى للمنتخب: إصابة الونش التواء فى الكاحل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى نوع الإصابة التى تعرض لها محمود حمدي "الونش" مدافع المنتخب الوطنى ومنعته من استكمال المران عبارة عن التواء في الكاحل، حيث سيتحدد مدى إصابته صباح غدا على ضوء الأشعة التي ستجرى له.

يذكر أن الجهاز الطبي للمنتخب قام بعمل جبيرة علي قدم محمود الونش مدافع الفريق الذي غادر المران اليوم للإصابة فى التدريبات المقامة فى استاد الكلية الحربية، استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا، فى المباراة المُقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد القاهرة، فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الحالى وحرص الجهاز الفنى للمنتخب على إيقاف التمرين والاطمئنان على الونش ثم غادر اللاعب المران برفقة طبيب المنتخب الوطنى ويتوجه اللاعب عقب المران لأحد المستشفيات للخضوع لاشعة لتحديد حجم الإصابة.

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يذكر أن منتخب مصر حقق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بشباك نظيفة، حيث تصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدفا وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.