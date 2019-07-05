شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تعاقدت مع قلب الأهلي ليه أفكر فى الـ"فشة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم يشغل باله بالتعاقد مع رمضان صبحى لاعب النادي الأهلى والمعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي لعدة أسباب.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات عبر فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء كيف أدفع فى لاعب على سبيل الإعارة مليون استرلينى لا يلعب فى منتخب مصر بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 22 عامًا بينما يلعب عبد الله السعيد صاحب الـ36 عامًا حسب وصفه وبثمن قوته فى المنتخب الوطني.

Advertisements

ووجه مرتضى منصور رسالة الى النادي الأهلى قائلًا: "بلاش تلعبوا معايا أنا ما بهزرشي لما بقول حاجة بعملها".

تابع رئيس الزمالك حديثه: "كيف يكون رمضان صبحى صفقة القرن للزمالك، هو معقوله أكون واخد "قلب الأهلى" فى إشارة لعبد الله السعيد وأدور على "فشة" (رمضان صبحى).

وأكد مرتضى منصور أن رمضان صبحى تحدث معه تليفونيا ووافق على اللعب للزمالك وأن هناك جلسات جمعته وأمير مرتضى منصور الا أن قراره كرئيس للنادي رفض القرار نافيًا الأنباء التى ترددت خلال الأيام الماضية