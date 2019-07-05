شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : رمضان صبحى مات عشان يجى الزمالك وطلب 18 مليون سنويا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي، طلب الانتقال لصفوف القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى المقبل.

قال مرتضى منصور فى فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك : "رمضان صبحى مات عشان يجى الزمالك"، وأضاف : "حدث خلاف مادى بين الأهلي ونادي رمضان صبحى الإنجليزى لأن الأخير طلب مليون جنيه استرلينى فى الإعارة لكنى رفضت سداد هذا المبلغ".

أضاف مرتضى منصور، أن رمضان صبحى طلب تقاضى 18 مليون جنيه سنويا من نادي الزمالك لكن رفض حتى لا تحدث فتنة داخل الفريق، قائلاً : "إذا كان طارق حامد بيأخد 7 مليون جنيه أنا مش هبوظ الفريق".

وشدد مرتضى منصور على أن رمضان صبحى لاعب مؤدب وكان يتحدث معه عبر الهاتف بالساعة يوميا لرغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك.