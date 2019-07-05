شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : شعب الإسماعيلي عندى أحسن من محمد عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يتعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، إلا بموافقة مجلس إدارة الدراويش.
قال مرتضى منصور فى فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك أنه لم يجلس مع محمد عواد سوى مرة وحيدة فقط كانت أول أمس، مشددا على رغبته فى التعاقد مع حارس الإسماعيلى لكن بعد الحصول على أذن ناديه.
أضاف مرتضى منصور: "محمد عواد أفضل حارس فى مصر وأفضل من أحمد و محمد الشناوى لكن شعب الإسماعيلى عندى أحسن من محمد عواد وأنا مش النادي الأهلي عشان أتعاقد مع لاعب بدون إذن ناديه".
وشدد مرتضى منصور أنه حال رفض النادي الإسماعيلى انتقال محمد عواد لنادي الزمالك سيقوم بغلق هذا الملف نهائيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : شعب الإسماعيلي عندى أحسن من محمد عواد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.