شكرا لقرائتكم تعرف على القيمة المالية لصفقة الأهلى إليو ديانج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل القلعة الحمراء المقابل المادي الخاص بصفقة شراء المالي اليو ديانج دفندر نادي مولودية الجزائر .

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وأكد المصدر أن قيمة صفقة شراء اليو ديانج بلغت مليون و100 الف دولار فقط ،وهو نصف المبلغ الذي طلبه المولودية لبيع اللاعب ،والذي وصل ل2 مليون و200 الف دولار في بداية المفاوضات.

واضاف المصدر ان أمير توفيق مدير التعاقدات بعد سفره للجزائر أستطاع تخفيض السعر ،اللاعب مضيفا ان العقد لم يتضمن بند يمنح النادي الجزائري الحق في الحصول علي اي اموال مقابل بيع اللاعب في المستقبل.