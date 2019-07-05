شكرا لقرائتكم اللى أوله شرط آخره 21 مليون.. الخليج 365 يكشف طلب الحارس الأهلاوى للانضمام للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة، الحصول على 21 مليون جنيه وإدراجه ضمن الفئة الأولى، من أجل الموافقة على الانضمام لصفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأخبر أحمد عادل مسئولي الزمالك بطلباته خلال الجلسة التى عقدت أمس الخميس، بين الطرفين، ومازال التفاوض مستمر بين الطرفين ولم يحسم بشكل نهائى حتى الوقت الحالى.

ورغم حصول الزمالك على توقيع محمد عواد حارس الإسماعيلي إلا أن المسئولين في القلعة البيضاء مازالوا يتفاوضون مع عدة حراس تحسبًا لفشل المفاوضات مع أندية أحدهما، وذلك في إطار خطة الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للاصابة بقطع في وتر اكليس خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الذى يخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر حتى 19 يوليو الجاري.

وكان مصدر مقرب من أحمد عادل أكد أن اللاعب رحب بالانتقال لصفوف الزمالك خاصة فى ظل عقده الذى سينتهى مع المقاصة بعد 6 أشهر ويمتلك عرضا للتجديد، إلا أن عادل عبد المنعم اشترط على مسئولي الزمالك عدم ضم حارس آخر في حالة انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.