شكرا لقرائتكم محمد عواد يضاعف سقف الرواتب السنوية للاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح تعاقد الزمالك مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، فى الانتقالات الصيفية بمثابة مسمارا فى نعش سقف التعاقدات التى يسير عليها الفريق الأبيض، مع اللاعبين المصريين.

وفى حالة تعاقد الزمالك مع محمد عواد فإن راتبه السنوى سيكلف خزينة ميت عقبة ما لا يقل عن 12 مليون جنيه ليكون ذلك أعلى رقما يتقاضاه لاعب مصرى فى صفوف الأبيض بعد طارق حامد الذى يتصدر اللاعبين بمبلغ 7 مليون جنيه.

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الجدير بالذكر أن عواد قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الزمالك خاصة بعدما أكد مدربه بالدراويش سعفان الصغير أن الحارس لا يريد الاستمرار في النادي بالموسم المقبل وبات قريبا من مغادرة قلعة عازفى السمسمية مؤكدا أن الإسماعيلي لن يقف علي عواد، لكن عقده مستمر معهم حتى موسم 2020 -2021 ولا يوجد به أي ثغرات.

كان عواد لعب مع فريق الوحدة السعودي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي قبل أن يعود لفريقه من جديد بعد نهاية الموسم وشهدت الساعات الماضية عن جلسة جمعت عواد بمرتضى منصور رئيس الزمالك حيث تم الاتفاق على انتقال صاحب الـ26 عامًا للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في ظل غياب حارسه الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب الإصابة بقطع في وتر أكليس تعرض لها مع المنتخب المصري والمشارك حاليًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.