عبدالملك الخيبري يعود إلى الشباب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، يوم الجمعة، توقيعه مع المدافع عبدالملك الخيبري للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادما من صفوف الهلال.
وقال الشباب في بيان صحافي: تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع الشباب.
وعاد صاحب الـ "33 عاما" إلى فريق السابق الذي لعب معه خلال الفترة من 2008-2016 قبل الانتقال إلى الهلال، كما بدأ مشواره في القادسية ولعب مع الفريق الأول في موسم 2007-2008.
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