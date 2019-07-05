شكرا لقرائتكم عبدالملك الخيبري يعود إلى الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، يوم الجمعة، توقيعه مع المدافع عبدالملك الخيبري للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادما من صفوف الهلال.

وقال الشباب في بيان صحافي: تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع الشباب.

وعاد صاحب الـ "33 عاما" إلى فريق السابق الذي لعب معه خلال الفترة من 2008-2016 قبل الانتقال إلى الهلال، كما بدأ مشواره في القادسية ولعب مع الفريق الأول في موسم 2007-2008.