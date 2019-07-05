شكرا لقرائتكم أخضر الناشئين يكسب الكويت بسداسية في "غرب آسيا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب السعودي للناشئين إلى الدور الثاني في بطولة اتحاد غرب آسيا، وذلك بعد فوزه بستة أهداف مقابل هدف على نظيره الكويتي.

وسجل سداسية الأخضر كلا من مهند براح "هدفين" وعبدالعزيز العليوة وخالد مجرشي ووليد عياش وعلي عبدالرؤوف.

يشار إلى أن منتخب الناشئين كسب مباراته الأولى ضد العراق في البطولة المقامة في الأردن والتي تمتد حتى 11 يوليو الجاري.