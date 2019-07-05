التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا

تشكيلة منتخب مصر امام جنوب افريقيا ، صرح المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأنه قد استقر على الدفع بالعناصر السياسية التي شاركت في مباراتي زيمبابوي ومنتخب الكونغو، والدفع بهم أمام اللقاء مع منتخب جنوب أفريقيا في اللقاء المقرر له في الساعة التاسعة مساء الغد، في دور 16 لكأس الأمم الأفريقية لعام 2019 والتي سوف تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك من أجل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة لا تسمح تماماً بإجراء أي اختبارات أو تغييرات في التشكيل. دليل الوطن

منتخب مصر حقق رقم قياسي لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما قد تأهل متصدراً المجموعة الأولى، كما أن منتخبا المجموعة حقق 9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات .