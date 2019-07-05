استمرار اللاعب رمضان صبحي في نادي هدرسفليد الانجليزي لموسم أخر

صرحت إدارة النادي الأهلي، عن انه تم تجديد عقد استعارة اللاعب رمضان صبحي، وهو الآن لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، حيث قد عقد خالد مرتجى عضو مجلس نادي الأهلي، عدة جلسات مع مسئولي النادي الانجليزي، وتم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، والاتفاق على كافة الشروط المالية.

كما قد تم التوقيع على العقود الرسمية بين الناديين، واصبح اللاعب رمضان صبحي احد لاعبي الفريق الانجليزي لموسم جديد، حيث قد جاء ذلك بعدما كلف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، خالد مرتجي، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد الخاصة باللاعب.

حيث قد جاء ذلك في اطار الخطة الكاملة التي نظم لها محمود الخطيب، لتنظيم شئون الكرة، ومناقشة لجنة التخطيط في الأمر مع العمل على دعم صفوف فريق كرة القدم الموسم القادم، والعمل على تحقيق كافة طموحات اعضاء وجماهير النادي الاهلي على كافة الاصعدة.