نتيجة مباراة السنغال وأوغندا اليوم الجمعة وتأهل رغم اهدار ساديو ماني ركلة جزاء

نقدم لكم نتيجة مباراة السنغال واوغندا اليوم حيث تلتقي اليوم أسود التيرانجا السنغالية مع المنتخب الطموح منتخب أوغندا في صراع مرتقب من أجل الظفر ببطاقة تأهل بين الثمانية الكبار في أولى أيام الدور الاقصائي الأول دور الستة عشر حيث ضربت السنغال موعدا مع أوغندا بعد أن حلت ثانيا برصيد 6 نقاط وحلت أوغندا ثانيا أيضا برصيد 4 نقاط في المجموعات.

مباراة السنغال واوغندا

وتنطلق تلك المباراة الهامة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية التاسعة في التوقيت المحلي لمصر منظمة البطولة، وتسعى أوغندا مع مدربها سباستيان ديسابر لاحداث المفاجأة واقصاء المرشح الأول للبطولة من الكثير من النقاد والمحللين الكرويين قبل انطلاق البطولة، فهل يغلب الطموح الامكانيات والخبرات هذه الليلة.

مدافع السنغال “تعلمنا الدرس”

وفي المؤتمر الصحفي والذي عقد بالأمس الخميس الخاص بالمباراة تحدث أدريسا جاي لاعب المنتخب السنغالي مؤكدا أن مباراة الجزائر كانت بمثابة الدرس الذي تعلموه جيدا وهو أنه لا توجد مباراة سهلة في هذا الكان الافريقي، وهو ما يدفعهم للتركيز في مباراة اليوم وسيعملون بشكل كبير للتتويج باللقب هذه المرة فهم أقرب من أي وقت مضى.

نتيجة مباراة السنغال وأوغندا

وصول الفريقين لأرض الملعب، المدير الفني للسنغال يعلن التشكيل الرسمي لهذا اللقاء: جوميز في حراسة المرمى، جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، كوياتي، نديياي، إدريسا جاي، سافيت، سار، مباي نيانج، ساديو ماني