نتيجة مباراة السنغال واوغندا وماني يهدر ركلة الجزاء الثانية له في كأس امم افريقيا

نتيجة مباراة السنغال واوغندا وملخص الاحداث كتابيا يدخل منتخب السنغال اليوم تحدي قوي أمام منتخب أوغندا العنيد بقيادة ديسابر في مباراة دور الستة عشر من AFCON 2019 “امم افريقيا” من أجل حجز مقعد في دور الثمانية، وتسعى السنغال متصدر المنتخبات الافريقية في التصنيف الدولي لانهاء المباراة في الشوط الأول بالتسجيل خوفا من مفاجآت المنتخب الأوغندي الذي أحرج منظم البطولة مصر في مباراتهم الأخيرة.

مباراة السنغال واوغندا

ويتسائل الكثير حول موعد المباراة اليوم فانها ستُقام عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون على ملعب القاهرة الدولي حيث تعقب مباراة المغرب ضد بنين زمنيا على قناة beIN MAX فهل سيقود النجم ساديو ماني بلاده نحو التأهل بتألق آخر بعد احرازه هدفين في المباراة الأخيرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

السنغال واوغندا

وكانت هناك أزمة داخل منتخب أوغندا مع اتحاد الكرة الخاص بهم من أجل عدم صرف مكافاة الصعود وعدم خوض التدريبات ولكن تم حلها حسب تصريحات القائد أونيانجو حارس المرمى المخضرم والذي تابع أن الجميع أسرة واحدة واتفقوا على ترك الخلافات حاليا والتركيز على التأهل وأنهم قادرون على تحقيق ذلك.

نتيجة مباراة السنغال وأوغندا

تشكيل منتخب أسود التيرانجا :جوميز في حراسة المرمى، جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي.، نديياي، إدريسا جاي، سافيت، سار، مباي نيانج، ساديو ماني.

دقائق قليلة على انطلاقة شوط اللقاء الأول من اللقاء، والجميع كان في انتظار نتيجة مباراة المغرب وبنين والتي انتهت أحداثها بركلات الجزاء بفوز بنين بعد ضياع كرتين من لاعبي المنتخب المغربي