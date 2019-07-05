تأهل السنغال إلى ربع نهائئ أمم افريقيا بهدف ماني على حساب اوغندا

أنهى منتخب السنغال مغامرة منتخب أوغندا العنيد في نهائيات كاس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر بعد أن هزمه بهدف وحيد سجله ساديو ماني نجم ليفربول في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وكان منتخب السنغال الأفضل في أغلب فترات المباراة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة.

السنغال واوغندا اليوم

يضم منتخب السنغال مجموعة من اللاعبين المحترفين في ملاعب أوروبا على راس القائمة يأتي نجم ليفربول ساديو ماني المتوج مؤخراً بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي، وخاليلو كواليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي، ويطمح هذا الجيل من اللاعبين في تحقيق الإنجاز الذي فشل في تحقيقه جيل 2002 الشهير بقيادة حاج ضيوف وخاليلو فاديجا وهنري كمارا.

في مفاجئة غريبة، نجح منتخب بنين في التأهل على حساب منتخب المغرب بعد الفوز بركلات الترجيح 4 مقابل 1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والأضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في مباراة مثيرة.

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نهاية الشوط الأول الذي لم يسفر سوى عن تسجيل السنغال هدف رائع من توقيع ساديو ماني مهاجم ليفربول. في الدقيقة الخامسة عشر.

الشوط الثاني بدأ هادئ من جانب أوغندا والسنغال، حيث لم نشهد رد فعل لمنتخب أوغندا رغم خسارته بهدف نظيف.

أضاع ساديو ماني ركلة جزاء كاد من خلالها يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده وينهي بطاقة التأهل مبكراً.