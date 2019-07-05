هدف ماني يقود السنغال إلي دور الثمانية من كاس الأمم الأفريقية

ملخص نتيجة مباراة السنغال واوغندا اليوم في كاس الأمم الأفريقية 2019، التي سوف تلعب اليوم بين الفريقين، السنغال واوغندا تلعب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وتبث على قناة بين سبورت وقناة تايم سبورت وذلك على ملعب ستاد القاهرة الدولي الذي سوف يستضيف تلك المواجهة المرتقبة بدور الستة عشر.

يلعب المنتخب السنغالي اليوم ضد منتخب اوغندا في لقاء ينتظره الكثير من محبي كرة القدم الأفريقية، وذلك في دور ثمن النهائي من البطولة، ورغم أن التوقعات تشير إلي تفوق منتخب السنغال على الورق، إلا أن المنتخب الأوغندي بقيادة المدير الفني ديسابر، اصغر مدير فني بالبطولة سيلعب من اجل تحقيق مفاجأة قد يكون قادر عليها إذا نظرنا للمستويات التي يقدمها الفريق.

ويعول المنتخب السنغالي بقيادة المدير الفني الوطني أليو سيسيه على نجم الفريق وجناح نادي ليفربول الأنجليزي “ساديو ماني” من أجل تحقيق الفوز، ويلعب المنتخب السنغالي من أجل تحقيق اللقب الأول في تاريخه في كأس الأمم اأفريقية لكرة القدم، وصعد المنتخب السنغالي إلي نهائي بطولة 2002 وخسر بركلات الترجيح امام منتخب الكاميرون وهو أبرز انجاز للمنتخب السنغالي.

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل أسود التيرانجا لخوض مواجهة أوغندا، مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ويقود التشكيلة ساديو ماني نجم فريق ليفربول الانجليزي.

ملخص مباراة السنغال واوغندا