الآن: نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم في أولى لقاءات دور الستة عشر ووداع صادم وغريب

تتابع الجماهير العربية اليوم نتيجة مباراة المغرب وبنين أولى لقاءات منتخباتها منتخب أسود الأطلسي المغرب في مباراة ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية حين يواجه منتخب بنين على ملعب السلام، وتأمل جماهير المغرب في أن يتقدم فريقها بخطى ثابتة ويستمر في سلسلة انتصاراته اليوم ليصعد للدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من السنغال وأوغندا.

مباراة المغرب وبنين

وتحدث ميشيل دوساييه المدير الفني للمنتخب البنيني مؤكدا أنه برغم من أن المغرب هى أحد أكثر المنتخبات المرشحة وبقوة لنيل اللقب بامتلاكها عدد من اللاعبين الرائعين والمميزين إلا أنه يمتلك فريقا شجاعا يأمل في صناعة شئ، وأوضح أن منتخبه هو الأقل في عدد الأيام راحة لهذه المباراة ولكنه سيحاول بكل جد واجتهاد لتحقيق فوز صعب في مهمة شاقة للغاية.

المغرب وبنين

وأكد لاعب المنتخب المغربي المدافع غانم سايس أن زملائه قدموا جهدا كبيرا في دور المجموعات وتحقق لهم ما أرادوا من فوز وتصدر المجموعة المستحق والآ هم على أعتاب فصل جديد في البطولة الافريقية، وتابع أنه برغم الاستعداد الجيد إلا أن الحذر مطلوب من بنين الذي استطاع التعادل مع غانا وفرض التعادل السلبي مع حامل اللقب الكاميرون.

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نتيجة مباراة المغرب وبنين

وقبل المواجهة نصح هيرفي رينارد “رونار” المدير الفني المغربي لاعبه نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي بضرورة التخلص من عادة سيئة تلازمه ألا وهى الاندفاع والالتحام البدني مع المدافعين خشية حدوث اصابة له

تشكيل المنتخب البنيني في مواجهة أسود الأطلسي: كاسيفا، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو، أديوتي، سيسينجو، سيبو ماما، سوكو، بوتي، جوديل دو سو ونعرض لكم تشكيل منتخب المغرب بعد دقائق قليلة

وجاء تشكيل المغرب: ياسين بونو – دا كوستا – نبيل درار – سايس –حكيمي – الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة – أمرابط – يوسف النصيري وكان التغيير الوحيد مشاركة دا كوستا أساسيا.