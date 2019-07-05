نتيجة مباراة السنغال واوغندا في كأس امم افريقيا

نتيجة مباراة السنغال وأوغندا اليوم، فاز منتخب السنغال على منتخب أوغندا بهدف يتيم سجله ساديو ماني نجم ليفربول في الدقيقة 15 لتتأهل السنغال لملاقاة منتخب بنين الذي فجر المفاجأة وأقصى المغرب بركلات الترجيح، وكانت مباراة السنغال وأوغندا هادئة ونجح رفاق ماني في فرض سيطرتهم على أغلب رادهاتها، وأضاع ماني ركلة جزء في الشوط الثاني لمنتخب بلاده.

السنغال واوغندا اليوم

ويعتبر منتخب السنغال من المنتخبات المرشحة بقوة للحصول على اللقب القاري في مصر، مع مجموعة من أبرز المحترفين مثل ساديو ماني نجم ليفربول وخاليلو كواليبالي نجم دفاع نابولي.

يذكر أن السنغال تأهلت كثاني لمجموعتها خلف الجزائر، وأوغندا تأهلت كوصيفة للمجموعة الأولى خلف منتخب مصر، وبذلك يودع أوغندا نهائيات كأس أمم الأفريقية بعد مشاركة مشرفة للمنتخب المتطور في السنوات الأخيرة.

وتستكمل غداً مباريات ثمن النهائي بمباراتي في منتهي القوة الأولى تجمع منتخب الكاميرون مع نيجيريا والأخرى منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا.