نتيجة مباراة السنغال واوغندا اليوم في كأس إفريقيا

مباراة السنغال واوغندا اليوم في مباريات الدور الثاني من مباريات كأس إفريقيا 2019 اليوم الجمعة 5-7-2019، ومباراة السنغال واوغندا اليوم، ستجمع المنتخبين على ارضية ستاذ القاهرة الدولي.

نتيجة مباراة السنغال وأوغندا اليوم

بداية مباراة السنغال واوغندا، سيكون ابتداء من الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 21.00 بتوقيت مصر، وفي 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قنوات متابعة مباراة السنغال واوغندا اليوم ستكون أولا هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وسيتواجد في التعليق على السنغال واوغندا مباشرة، المعلق سوار الذهب، كما يمكن متابعة مباراة السنغال واوغندا مباشرة عبر تردد قناة تايم سبورت المفتوحة

قبل مشاهدة مباراة المغرب وأوغندا الآن، تمكن منتخب بنين من التأهل إلى مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا 2019ـ بعد الفوز على منتخب المغرب بضربات الجزاء، ليكون بذلك أول المنتخبات المتأهلة إلى مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا 2019.

نتيجة مباراة السنغال واوغندا اليوم

في هذه الفقرة سنتابع معكم نتيجة مباراة السنغال واوغندا اليوم، في ثاني مباريات دور الستة عشر من كأس إفريقيا 2019.

بداية مباراة السنغال واوغندا الآن

هدف منتخب السنغال الأول عن طريق اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 15 من المباراة.

Advertisements

نهاية شوط المباراة الأول بتقدم السنغال بهدف دون رد.

بداية الشوط الثاني بين السنغال وأوغندا الآن

ضربة جزاء للمنتخب السنغالي، في تنفيذ ماني، وتصدي رائع من الحارس الأوغندي في الدقيقة 61 من المباراة.

نهاية المباراة.

انتهت نتيجة مباراة السنغال واوغندا اليوم بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة هدف دون رد، ليضمن بذلك المنتخب السنغالي التأهل الى مباريات ربع نهائي كاس افريقيا 2019