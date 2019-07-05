الآن: تعرف على نتيجة مباراة السنغال وأوغندا اليوم في دور ثمن نهائي كأس الامم الافريقية

يبحث منتخب الأوناش عن تحقيق الفوز على منتخب اسود تيرانغا في مباراة دور الستة عشر الإقصائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، وقد نظمت مصر حفل افتتاح أشاد به العالم أجمع لحظة انطلاق البطولة، ويُريد منتخب السنغال تحقيق الفوز على أوغندا والعبور إلى مرحلة دور الثمانية.

مباراة السنغال واوغندا

وتنطلق المباراة المُنتظرة من قِبل الجماهير في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت قطر والسعودية والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى والثانية بتعليق سوار الذهب، كما سيتم إذاعتها على التردد الأرضي داخل مصر.

نتيجة مباراة السنغال وأوغندا

وقد صرح ساديو ماني أن اللعب في إفريقيا يختلف عن اللعب في البريميرليج إذ أن الدفاع يُلاحقك حتى إذا أردت أن تشرب الماء، ومن الجدير بالذكر أن منتخب السنغال قد صعد إلى دور الستة عشر بعد الفوز في مباراتين وخسارة مباراة كوصيف للمجموعة الثالثة.