ملخص نتيجة ضربات الجزاء| نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم في كأس إفريقيا 2019

ملخص مباراة المغرب وبنين في الأسفل.القناة الناقلة التي ستعرض متابعة مباراة المغرب وبنين مباشرة، ستكون هي قناة بيس إن سبورت أش دي ماكس 1، كما ستعرض مباراة المغرب وبنين مباشرة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 2 أش دي، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق جواد بده.

تفاصيل نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم

الآن وصول حافلة المنتخبين إلى الملعب:ستاذ السلام”، والعديد من الجماهير المغربية والعربية بجانب ملعب مباراة اليوم، وتسجع اللاعبين المغاربة بكل قوة.

دقائق وتنطلق مباراة المغرب وبنين مباشرة: الان بداية دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضيه ملعب ستاذ السلام، من أجل الإحماء البدني.

نتيجة مباراة المغرب وبنين مباشرة: الان نهاية لاعبي المنتخبين من الإحماء والعودة بسرعة إلى غرف الملابس، قبل الدخول من جديد إلى ملعب المباراة.

الآن دخول لاعبي المنتخب المغربي ومنتخب بنين إلى ارضية الملعب من جديد، ثواني وتنطلق مباراة المغرب وبنين اليوم لا تذهب بعيدا.

نتيجة مباراة المغرب وبنين مباشرة: الان النشيد الوطني للمنتخب المغربي، وبعدها مباشرة النشيد الوطني لمنتخب بنين.

بداية متابعة مباراة المغرب وبنين مباشرة

الان بداية أحداث مباراة المغرب وبنين مباشرة تابعونا في الأسفل من أجل التعرف على نتيجة مشاهدة مباراة المغرب وبنين الان.

نتيجة مباراة المغرب وبنين ، الآن التعادل السلبي مستمر بين المنتخبين دون أهداف.

الدقائق الخمسة الأخيرة من شوط المباراة الأول، والتعادل السلبي بين المنتخبين دون أهداف مستمر.

نهاية الشوط الأول من مباراة المغرب وبنين.

انتهت نتيجة مباراة المغرب وفي مجريات شوط المباراة الأول، بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين دون أهداف، ليتأجل الحسم إلى مجريات مشاهدة مباراة المغرب وبنين في شوط المواجهة الثاني.

بداية مباراة المغرب وبنين في شوط المباراة الثاني

الآن هدف منتخب بنين الأول في حدود الدقيقة 53 من المباراة

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هدف التعادل للمنتخب المغربي، سجل هدف المغرب المهاجم النصيري يوسف في الدقيقة 76 من المباراة.

ضربة جزاء ضائعة من حكيم زياش في الدقيقة الأخيرة. “الدقيقة الرابعة من الوقت البديل”



نهاية المباراة:انتهت نتيجة مشاهدة مباراة المغرب وبنين في الوقت الأصلي، بنتيجة هدف مقابل هدف بين المنتخبين ليتأجل الحسم إلى الأشواط الإضافية.

بداية مشاهدة مباراة المغرب وبنين في شوط المباراة الأول.

1-1 بين المنتخبين، الآن بطاقة حمراء للاعب منتخب بنين، بعد تلقي البطاقة الصفراء الثانية.

نهاية الشوط الإضافي الأول دون جديد على نتيجة المباراة.

الآن بداية الشوط الثاني الإضافي مشاهدة مباراة المغرب وبنين الان.

التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف مستمر بين المنتخبين.

الدقائق الأخيرة من المواجهة.

فرصة خطيرة للمنتخب المغربي تضيع مرة أخرى عن طريق حكيم زياش.

نهاي المباراة في الوقت الأصلي والإضافي هدف مقابل هدف بين المنتخبين، ليتم الجواء إلى ضربات ترجيح.

ضربات الجزاء الان