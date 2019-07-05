نتيجة مباراة السنغال وأوغندا اليوم في دور الستة عشر وماني يقود أسود التيرانجا للتأهل

يبحث منتخب السنغال عن الفوز على نظيره الأوغندي في مباراة دور الستة عشر من أمم إفريقيا، وقد أتم منتخب السنغال تدريباته النهائية للمباراة ويُشارك فيها ساديو ماني في التشكيلة الأساسية، وقد تأهلت أوغندا كوصيف للمجموعة الأولى بعد المنتخب المصري الذي تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة السنغال واوغندا

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وُنقل المباراة على البث الأرضي في مصر على قناة تايم سبورت الناقلة للبطولة، كما سيتم نقل اللقاء بتعليق سوار الذهب على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية ويبدأ الاستوديو التحليلي قبل بداية المباراة بقليل.

نتيجة مباراة السنغال وأوغندا

يقف التاريخ إلى جوار المنتخب السنغالي في لقاء اليوم بعدما أكد أن منتخب السنغال فاز على منتخب أوغندا في مباراتين بينما فازت أوغندا على السنغال في مباراة واحدة، وتعادل الفريقين في ثلاثة لقاءات أخرى، وتُعد مباراة اليوم هي المواجهة السابعة في تاريخ الفريقين ولابد لفريق أن يُحقق الفوز، فالفريق الفائز يتأهل لدور الثمانية والخاسر يُودع البطولة.