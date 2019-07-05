ملخص مباراة السنغال واوغندا 1-0 في كاس الأمم الأفريقية 2019

ملخص مباراة السنغال واوغندا، حيث يلتقي منتخب السنغال بمنتخب اوغندا في لقاء مرتقب ومنتظر من كافة محبي كرة القدم الأفريقية وهو ثاني لقاءات خروج المغلوب، وذلك على ملعب ستاد القاهرة الدولي الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج في تلك المواجهة

ستكون تلك المواجهة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وسوف تذا المباراة عبر قناة bein sport وعبر قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، وتلعب السنغال ضد اوغندا في درجة حرارة تصل إلي 24 درجة مئوية وهي درجة حرارة أفضل من الأيام السابقة.

وكانت اوغندا قد تأهلت غلي هذا الدور بعد حلولها في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف مصر برصيد 4 نقاط، بينما وصلت السنغال إلي هذا الدور بعد حلولها في المركز السنغال خلف الجزائر برصيد 6 نقاط، وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة المغرب وبنين التي تنتهي قبل بداية مباراة اليوم وذلك يوم الأربعاء المقبل.

جاءت تشكيلة منتخب السنغال كالتالي، حراسة المرمى: ألفريد جوميز، وفي الدفاع: كاليدو كوليبالي – شيخو كوياتيه – لامين جاساما – يوسف سبالي، أما الوسط: إدريسا جاي – هنري سافيه – ألفريد نداي، والهجوم: إسماعيلا سار – مباي نيانج – ساديو ماني.

ملخص مباراة السنغال واوغندا