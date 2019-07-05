المغرب تودع كأس امم افريقيا على يد بنين بركلات الترجيح

ودع المنتخب المغربي بطولة كأس أمم افريقيا بعد الخسارة أمام بنين اليوم في ثمن نهائي البطولة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلتقي المنتخب بنين الفائز من السنغال وأوغندا.

تعلن تشكيلة المغرب الرسمية لمواجهة بنين قبل اللقاء بدقائق، ولكن الصحافة المغربية توقعت التشكيلة والتي تتكون من ياسين بونو حارس العرين، الخط الخلفي مهدي بن عطية، نبيل درار، رومان سايس، أشرف حكيمي، وفي الخط الأوسط، كريم الأحمدي، بو صوفة، حكيم زياش، بلهنده، أمرابط، وبالهجوم يوسف النصيري.

قبل مباراة المغرب وبنين ، نذهب معكم بين أروقة التاريخ، حيث يتبين أن المنتخب المغربي فشل في لعب الأدوار الأولى في كأس أمم أفريقيا في السنوات العشر الأخيرة، وكان دائم الخروج من المراحل الأولى من المسابقة، أما في تلك النسخة أثبت المنتخب المغربي جدارته في تحقيق اللقب.

منتخب المغرب فاز على ناميبيا بصعوبة في المباراة الأولى، ولم يقنع الجمهور بالأداء المنتظر، ولكنه عاد بقوة بفوزين متتاليين على السنغال وجنوب أقريقيا بنفس النتيجة، وعانى منتخب المغرب من ضعف هجومي واضح في صناعة الهجمات بالرغم من تحقيق الإنتصارات الثلاثة، وكان أهم ما يميزه الخط الدفاعي الذي لم ينجح خصم في أختراقه.

منتخب المغرب وبنين مقابلة مرتقبة في أفتتاح مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أفريقيا، وبالرغم من توقعات فوز المغرب والتأهل ومقابلة الفائز من مواجهة السنغال ضد أوغندا، لكن المفاجأت واردة مع منتخب بنيني قوي أثبت قدراته في مجموعته الصعبة بالدور الأول.

محترفين المغرب يتصدرهم النجم حكيم زياش، المحترف في صفوف أياكس، والذي تمكن من التتويج بلقب الدوري الهولندي بالإضافة إلى أشرف حكيمي الظهير الأيسر السابق لريال مدريد وبروسيا دورتموند حالياً، ويريد الأسود استعادة أمجاد الماضي في نسخة كان إيجبت 2019 بتحقيق اللقب المنتظر.

دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية، تبدأ بمباراة المغرب وبنين في ملعب السلام، وهي مباراة هامة للمنتخب العربي المغربي لتحقيق الفوز ليكون أول المتأهلين لدور الثمانية من كاس أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر، في ترقب لباقي المنتخبات العربية المشاركة في مواجهاتهم القادمة.

حقق منتخب المغرب العلامة الكاملة في مبارياته الثلاثة الماضية في مرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا، أما منتخب بنين خصم المغرب في مقابلة لايوم لم يحقق الفوز في أياً من مبارياته الثلاثة، ولم يخسر، حيث تعادل في لقاءته الثلاثة في المجموعة أمام الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.

وكانت أخر مشاركة لمنتخب المغرب في النسخة الماضية، عندما خرج من دور الثمانية بعد الهزيمة من منتخب مصر بهدف كهربا، وكان منتخب المغرب يقدم أداء قوى في البطولة لولا خروجه على يد الفراعنة، قبل أن يذهب للمونديال في مجموعة صعبة للغاية وينجح في تحقيق التعادل مع أسبانيا قبل وداعه لروسيا.

أعلن تشكيلة المغرب الرسمية أمام بنين، وهي تشكيلة كانت متوقعة قبل بداية المباراة بوجود بونو – درار – داكوستا – سايس – حكيمي – آيت بناصر – بوصوفة – بلهندة – زياش – أمرابط – نصيري المهاجم المتألق.

يراوض أسود المغرب حلم الصعود إلى نهائي كأس أمم افريقيا، ولم لا التتويج باللقب القاري في مصر، حيث يملك منتخب أسود الأطلس كل المقومات لتحقيق البطولة، من ذاد بشري كبير وجماهير وإعلام داعم للمنتخب بشكل كبير منذ أن وطأة أقدام لاعبييه في الملاعب المصرية.

كانت هناك شائعات عن عدم مشاركة بوصوفة من بداية المباراة، ولكن بعد إعلان تشكيلة المغرب الرسمية لمواجهة بنين،ـ يتواجد بوصوفة في قائمة اللاعبين الأساسيين المدافعين عن ألوان المغرب في دور الستة عشر أمام بنين.

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يعزف النشيد الوطني لمنتخب المغرب ومنتخب بنين قبل بداية مشاهدة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الستة عشر لكأس أمم افريقيا على ملعب السلام، ونزل لاعبو المغرب وبنين إلى أرضية ملعب السلام استعدادا لمباراتهم المرتقبة في أولى مباريات اليوم بكأس أمم افريقيا.

يتواصل اليوم غياب مهدي بن عطية عن دفاع منتخب المغرب، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام جنوب أفريقيا في المجموعات، مرت نصف ساعة ولا جديد حتى الآن والنتيجة لا تزال تعادل سلبي فيي مبرااة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت.

أنهى الحكم الأنجولي الشوط الأول بين المغرب وبنين تعادل سلبي، شوط بطئ غابت عنه الإثارة والسرعة وانتهى على نتيجة البياض.

ملخص الشوط الأول، سيطرة من منتخب المغرب على الكرة، لكن بدون خطورة، الأطراف لم تقم بواجباتها الهجومية من ناحية درار أو من خلال حكيمي، نجح منتخب بنين في فرض أسلوب لعبه الدفاعي على المنتخب المغربي الذي استسلم تماماً لذلك، لينتهي الشوط الأول تعادل سلبي.

أكد الكابتن جمال الشريف المحلل التحكيمي لقنوات بي إن سبورت أن هدف المغرب الذي سجل في الشوط الأول ولم يتم احتسابه صحيح، ولا يوجد شبهة تسلل، يذكر أن الحكم الأنجولي ألغى هدف مغربي في الشوط الأول.

بدون تغييرات بدأ الشوط الثاني، وهجوم مغربي وكاد منتخب المغرب عن طريق يوسف النصري من تسجيل الهدف الأول.، وفي الدقيقة 53 نجح إديليهو نجم بنين في إحراز هدف أول للمنتخب البنيني ليفاجئ نظيره المغربي مع بداية الشوط الثاني.

زياش يضيع فرصة التعديل في الدقيقة 18 من الشوط الثاني، بعد لحظات من خروج بلهنده من الملعب كتغير أول.

الحكم الأنجولي يتغاضي عن ركلة جزاء صحيحة لمنتخب أسود الأطلس، بعد أن أحتسب الكرة تسلل.

يوسف نصيري يسجل هدف التعادل للمغرب التي تسعى لإنهاء المباراة قبل الوقت الإضافي بتسجيل الهدف الثاني.

حكيم زياش كان في طريقه لتسجيل الهدف الثاني للمغرب على حساب بنين في الدقيقة 83.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة المغرب وبنين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعد أن تمكن يوسف نصيري من التعادل في الدقيقة 75 من اللقاء، ليدخل الفريقان وقت إضافي على شوطين لمدة نصف ساعة.

نذكر أن حكيم زياش أضاع ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الثواني الأخيرة للمباراة.

تأهلت بنين بعد الفوز بركلات الترجيح بأربعة مقابل واحد اليوم.