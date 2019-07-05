البحرينية ناصر تحرز المركز الأول في سباق 400 م

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أحرزت البحرينية سلوى عيد ناصر الجمعة المركز الأول في سباق 400 م في لقاء لوزان، المرحلة الثامنة من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقطعت ناصر مسافة السباق بزمن 49,17 ثانية محققة رقما قياسيا للقاء السويسري ماحية الرقم السابق للفرنسية ماري-جوزيه بيريك وهو 49,45 ثانية سجلته عام 1996.

وتفوقت ناصر على النيجيرية أمينتو سييني التي سجلت 49,19 ثانية.

ونجحت النيجيرية في أسبوعين في تحسين رقمها الشخصي بثانية ونصف بعدما حققت 50,24 ثانية في لقاء الرباط في 16 حزيران/يونيو الماضي.

وأحرزت الجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس المركز الأول في سباق 100 م بسهولة بقطعها المسافة بزمن 10,74 ثوان، مؤكدة عودتها القوية الى المنافسة بعد غياب نحو عامين بسبب الولادة.

وكانت البطلة الأولمبية مرتين تألقت في تجارب اختيار المنتخب الجامايكي في 21 حزيران/يونيو بحلولها ثانية بالتوقيت ذاته لصاحبة المركز الأول إيلين طومسون (10,73 ث).

واقتربت فريزر-برايس (32 عاما) في لوزان بجزء في المئة من الثانية من توقيتها الأفضل هذا الموسم، متقدمة بفارق كبير على البريطانية دينا آشير-سميث (10,91 ث) والعاجية ماري-جوزيه تا لو (10,93 ث).

ولدى الرجال، حسم الأميركي المخضرم جاستن غاتلين (37 عاما) المركز الأول في المئة متر بزمن 9,92 ثوان، مؤكدا تألقه في الآونة الأخيرة بعدما كان سجل 9,87 ثوان قبل 5 أيام في لقاء ستانفورد الأميركي خلف مواطنه كريستيان كولمان (9,81 ث).

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كما أكد غاتلين، بطل أولمبياد 2004 في أثينا وبطل العالم في النسخة الأخيرة في لندن، استعداده للتجارب الأميركية المقررة بين 25 و28 الحالي لاختيار المشاركين في مونديال الدوحة في الفترة بين 27 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وتفوق غاتلين على مواطنه مايكل رودجرز (10,01 ث) والكندي آرون براون (10,07 ث).

- حادث طريف في سباق 5 الاف م -

وشهد سباق 5 الاف م حادثا طريفا حيث اعتقد الإثيوبي هاغوس جيبرهيويت، صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016، أنه أحرز المركز الأول عندما توقف قبل اللفة الأخيرة قبل أن يدرك أن السباق لم ينته ويواصل الركض لكنه حل عاشرا، فيما كان المركز الأول من نصيب مواطنه يوميف كيجيلتشا (13:00.56 دقيقة) أمام مواطنه سيليمون باريغا (13:01.99 د).

وحقق الكيني تيموثي تشيرويوت أفضل توقيت هذا العام في سباق 1500 م بقطعه المسافة بزمن 3:28.27 دقائق أمام النروجي الواعد ياكوب إينغيبريغتسن (18 عاما) الذي حطم رقمه القياسي الشخصي بتسجيله 3:30.16 دقائق أمام الجيبوتي عين الله سليمان (3:30.79 د).

وبات الأميركي نواه لايليس (21 عاما) صاحب رابع أفضل توقيت في التاريخ في سباق 200 م بتسجيله 19,50 ثانية خلف أساطير السباق الجامايكيين أوساين بولت (19,19 ث) ويوهان بلايك (19,26 ث) والأميركي مايكل جونسون (19,32 ث).

وتفوق لايليس في لوزان على الاكوادري اليكس كينونيز (19,87 ث) والكندي اندريه دو غراس (19,92 ث).

وحقق البولندي بيوتر ليسيك افضل رقم هذا العام في القفز بالزانة بتسجيله 6,01 م.