شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشف حساب رمضان صبحى مع الأهلى فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل النادى الأهلى الميركاتو الصيفى، بالإعلان رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، وذلك بعدما انتهت مدة الإستعارة الأولى لمدة 6 اشهر من انتقالات يناير الماضى.

رمضان صبحى قدم أداء مميز مع الأهلى خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث شارك اللاعب فى 16 مباراة بالدورى الممتاز، بواقع 1.205 دقيقة، سجل خلالهما هدفين وصنع 3، وحصل على 3 بطاقات صفراء،. كما شارك فى 7 مباريات بدورى أبطال أفريقيا، بواقع 615 دقيقة، لم يسجل فيهما أى هدف، وصنع واحد فقط، وتلقى بطاقة صفراء واحدة. Advertisements

وكان ”الخليج 365” علم إن خزينة الأهلي ستتكبد مبلغ مليون و 600 ألف إسترليني نظير استعارة رمضان، أى قرابة 32 مليون جنيه بالإضافة لوجود بنود تمنح النادي الأنجليزي قرابة الـ300 ألف إسترليني حال فوز الأهلي ببطولة الدوري وبطولة دوري ابطال افريقيا في الموسم الجديد.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد كلف خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه.

وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.