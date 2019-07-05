شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتراجع عن أشعة الونش بعد التأكد من التواء الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المنتخب الوطنى عن إجراء أشعة لمحمود حمدى الونش مدافع الفراعنة بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى المران اليوم، استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا، فى المباراة المُقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد القاهرة، فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الحالى.

وحرص الجهاز الفنى للمنتخب على إيقاف التمرين والاطمئنان على الونش ثم غادر اللاعب المران برفقة طبيب المنتخب الوطنى وكشف مصدر بالفراعنة إن إصابة الونش بسيطة وإنه تورم وبعد التأكد إن حجم الإصابة طفيفة سيتم الانتظار صباح الغد لتحديد موقفه من التواجد فى المباراة.

يذكر أن منتخب مصر حقق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بشباك نظيفة، حيث تصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدفا وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.