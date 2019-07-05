سوبر كورة يكشف كيف كلف احتراف رمضان صبحى خزينة الأهلى 130 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات الدولى المصري رمضان صبحى لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى والمنتقل على سبيل الإعارة حتى نهاية العام المقبل حدوتة ثرية بالأحداث وعلى رأسها كيف كلف احتراف اللاعب بالدورى الإنجليزي بداية من نادي ستوك سيتى وحتى عودته الى الدوري المصري مجددًا خزينة النادي ما يزيد عن 130 مليون جنيه بخلاف راتبه السنوى الذى يتقاضاه.
وانتقل رمضان صبحى قبل سنوات الى نادي ستوك سيتى الإنجليزي مقابل مالى كبير قدره 5 ملايين و700 ألف يورو قبل قرار تعويم الجنيه ما يوازي 70 مليون جنيه مصرى وذلك عام 2016 حصل خلالها النادي الأهلى على قسط واحد من قيمة تعاقده قدرها 800 ألف جنيه استرلينى بعدها استطاعت شركة "مسك" التى قامت بالحجز على 47 مليون جنيه مصري مستحقة للقلعة الحمراء بعد حكم التحكيم الدولى الخاص بتغريم النادي ما يقرب من 134 مليونا بعد فسخ التعاقد معها.
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