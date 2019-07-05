شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك رمضان صبحى مع الأهلى أمام الزمالك والمقاولون؟.اعرف الاجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مطلع باتحاد الكرة، أن رمضان صبحى يحق له المشاركة مع الأهلى فى مواجهتى المقاولون العرب والزمالك، المقرر إقامتهم بعد كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى لان اعارته مع الاحمر تنتهى بنهاية موسم 2018/2019 .

وأعلنت إدارة النادي الأهلي اليوم رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، جاء ذلك بعدما كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه.

وقال المصدر أن رمضان صبحى فى قائمة الأهلى للموسم الحالى وتنتهى اعارته بنهاية الموسم ، والاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا منح النادي الإنجليزى البطاقة الدولية لرمضان صبحى وتجديد الاعارة تقوى الامر أكثر باحقية مشاركته مع الاهلى فى مباراتى المقاولون والزمالك .