شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..الأهلي ضم اليو ديانج مقابل "نصف" طلبات مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر داخل إدارة النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول المقابل المادي الخاص بصفقة شراء المالي اليو ديانج دفندر نادي مولودية الجزائر .

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وكشف المصدر ان قيمة صفقة شراء اليو ديانج بلغت مليون و100 الف دولار فقط ،وهو نصف المبلغ الذي طلبه المولودية لبيع اللاعب ،والذي وصل ل2 مليون و200 الف دولار في بداية المفاوضات.

واضاف المصدر ان أمير توفيق مدير التعاقدات بعد سفره للجزائر أستطاع تخفيض السعر ،اللاعب مضيفا ان العقد لم يتضمن بند يمنح النادي الجزائري الحق في الحصول علي اي اموال مقابل بيع اللاعب في المستقبل.