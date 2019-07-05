شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن ستيفان سينيسون راجل مباراة بنين والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة فى مصر، عن فوز ستيفان سينيسون لاعب وسط منتخب بنين بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بلاده أمام منتخب المغرب فى دور الـ 16 من البطولة. وقدم اللاعب مستوى متميز فى المباراة التي اقيمت على ملعب السلام في دور الستة عشر للبطولة الافريقية. وكان المنتخب البنينى قد حقق مفاجأة وفاز على المغرب بركلات الترجيح 4-1 ليتأهل لدور الثمانية ومواجهة تالفائز من لقاء أوغندا والسنغال. Advertisements ونرصد الخليج 365 أبرز 4 معلومات عن ستيفان سينيسون لاعب بنين الميلاد: 1 يونيو 1984 (العمر 35 سنة) ولد: فى مدينة ( ألاهي ) في بنين يلعب: فريق غنتشلربيرليغي الرياضي هو نادٍ رياضي تركي الأندية التى لعب لها: كريتيل ( فرنسا ) ، لومان ( فرنسا ) ، باريس سان جيرمان ( فرنسا ) ، سندرلاند ( الأنجليزى ) و وست بروميتش ألبيون ( الأنجليزى ) . الميلاد: 1 يونيو 1984 (العمر 35 سنة) ولد: فى مدينة ( ألاهي ) في بنين يلعب: فريق غنتشلربيرليغي الرياضي هو نادٍ رياضي تركي الأندية التى لعب لها: كريتيل ( فرنسا ) ، لومان ( فرنسا ) ، باريس سان جيرمان ( فرنسا ) ، سندرلاند ( الأنجليزى ) و وست بروميتش ألبيون ( الأنجليزى ) .

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