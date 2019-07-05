منتخب مصر بزيه الأساسى فى مواجهة جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره جنوب أفريقيا والمقرر لها التاسعة من مساء غدا باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا عن ارتداء المنتخب الوطني لزيه الأساسي بالقميص الاحمر .

وبذلك سيرتدي لاعبو المنتخب الوطنى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء فيما يرتدي حارس مصر الطاقم الأسود وسيرتدي منتخب الأولاد القميص الأصفر والشورت الأخضر والجوارب الصفراء فيما يرتدي الحارس الطاقم الرمادي.

يذكر أن منتخب مصر حقق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بشباك نظيفة، حيث تصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدفا وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.