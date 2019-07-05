شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يعود من ألمانيا خلال أسبوع بعد الأطمئنان على جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى إلى القاهرة قادماً من المانيا خلال أسبوع أو عشرة ايام بعدما خاض فقرة تأهيل هناك بعدما أجري عملية جراحية في المانيا منذ اسبوعين لإزالة عظام زائدة في الركبة وأدى برنامج تأهيلي بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخصوع لفحوصات هناك والإطمئنان على سير البرنامج التأهيلي بشكل جيد مُستغلاً .

ويتخلّف شريف إكرامى عن السفر إلى أسبانيا مع بعثة الأهلى لإقامة معسكر إعداد هناك استعدادا لاستئناف الدورى عقب إنتهاء فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 مارس الجاري .

ومن المقرر أن يقضي شريف إكرامي أسبوع أو عشرة أيام في المانيا على أقصى تقدير يعوده بعدها الى القاهرة لأستكمال البرنامج التأهيلي من إصابة الركبة التى أجراها مؤخراً.