شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حارس الأهلي السابق يحدد شروطه للانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة والأهلي السابق، بالانتقال لصفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأخبر أحمد عادل مسئولي الزمالك بترحيبه بالانتقال للقلعة البيضاء لكنه حدد بعض الشروط خلال الجلسة التى عقدت أمس الخميس، بين الحارس وبعض مسئولي القلعة البيضاء.

وينتهى عقد أحمد عادل مع مصر المقاصة بعد 6 شهور من الآن، ويسعى النادي الفيومى لتجديد التعاقد لكن يترقب اللاعب معرفة مصير مفاوضاته النهائية مع الزمالك.

لمعرفة طلبات أحمد عادل للانتقال لصفوف الزمالك، اضغط هنا..