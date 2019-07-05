أتوبيسات النقل العام تنتظر أمام استاد السلام لنقل الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن السيارات الخاصة بالهيئة تتابع مساء اليوم نقل الجماهير من وإلى استاد السلام ضمن بطولة كأس الأمم الافريقية.

وأضاف علي، إلى "الخليج 365"، الجمعة: "الاتوبيسات الخاصة بالهيئة تنتظر أمام بوابات استاد السلام بعد انتهاء مباراة المغرب وبنين لنقل الجماهير إلى الميادين والمحطات الرئيسية".

وخصصت هيئة النقل العام بالقاهرة ما يقرب من ٤٠٠ أتوبيسًا لخدمة جماهير بطولة كأس الأمم الأفريقية من جميع الميادين بالعاصمة إلى أماكن مباريات البطولة.