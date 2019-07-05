رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة حول التعاقد مع رمضان.. وموقفه من عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف رئيس نادي الزمالك، عن محاولة رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي والمعار من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، للانتقال لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر فيديو نشر خلال الموقع الرسمي للنادي :"رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكن رفضت الحصول على خدماته نظرًا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه".

وتابع رئيس القلعة البيضاء :"رمضان لاعب مميز إلا أنني أرفض تعرض الفريق للانقسام بسبب الراتب الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب، فطارق حامد يُعد أعلى لاعب من حيث الراتب بحصوله على 7 ملايين جنيه سنويًا".

وكان النادي الأهلي أعلن اليوم الجمعة، عن تمديد إعارة رمضان صبحي مقابل حصول هدرسفيلد على مليون و600 ألف دولار.

وعن التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي :"لم أجلس نهائيًا مع عواد عكس ما تردد، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من النادي الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي مع نادي الإسماعيلي من حيث الصفقات".

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وواصل :"الأهلي تعاقد مع العديد من لاعبي الإسماعيلي دون رغبة النادي، لكن لن أخسر الإسماعيلي بسبب عواد".

وأكمل رئيس الزمالك تصريحاته :"عواد سبق وأن وقع للزمالك خلال عهد رئيس نادي الإسماعيلي السابق محمد أبو السعود منذ 5 سنوات إلا أنني ألغيت العقد مع اللاعب بطلب من رئيس النادي الأصفر".

وأنهى :"عواد يُعد حارس مصر الأول إلا أنني لم أحصل على توقيعه ولم أجلس معه حتى هذه اللحظة".

وخاض محمد عواد تجربة على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي مع فريق الوحدة السعودي قبل أن تنتهي فترة الإعارة بعد نهاية الموسم ليعود لصفوف الإسماعيلي مجددًا.

جدير بالذكر أن سعفان الصغير مدرب الحراس بفريق نادي الإسماعيلي كشف في تصريحات إذاعية أمس الأربعاء، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي قبل بداية الموسم الجديد.