قصة صورة .. كرة القدم والوجه الأخر للهزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية اشتعلت أزمة دخل صفوف المنتخب المغربي كان ضحيتها عبد الرزاق حمد الله نجم الدوري السعودي وهدافه برصيد 34 هدفا.

الأزمة اشتعلت بسبب ضربة جزاء احتسبت للمنتخب المغربي في المباراة الودية التي اقيمت قبل انطلاقة البطولة أمام جامبيا

ورفض فيصل فجر مدافع المنتخب المغربي ترك عبد الرزاق يسدد ركلة الجزاء ليعلن بعدها ادارة أسود الأطلس استبعاد اللاعب بسبب الإصابة وهو ما نفته وسائل الإعلام المغربية التي كشفت عن أزمة داخلية تسببت في الإطاحة بأفضل لاعب في الدوري السعودي.

وتناولت وسائل الإعلام المغربية أزمة انضباطية ومراكز قوى داخل معسكر منتخب المغرب اتفقوا علي الإطاحة بحمد الله .

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وأكد فيصل فجر وأيوب الكعبي الأزمة بالسخرية من رحيل حمد الله من معكسر المنتخب المغربي عبر صفحتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ولاقت تعليقات الثنائي استهجان من الشارع المغربي ليخرج الكعبي ويوضح أن اللقطة عفوية ولا يقصد بها الهجوم علي حمد الله.

وعلي الرغم من ترشيح منتخب المغرب للفوز بالبطولة بعد تصدره لمجموعته إلا أنه ودع علي يد بنين من دور الـ ١٦ في مفاجأة من العيار الثقيل ليدفع ثمن إهدار الفرصة وغياب واحد من أبرع المهاجمين في الوطن العربي.