رينار عن إقصاء المغرب: سأحمي اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، أنه سيحمي لاعبيه من أي هجوم بعد خسارة فريقه أمام بنين في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 بضربات الترجيح (4-1).

وقال رينار، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أظن أن هذا هو حال كرة القدم، سأحاول حماية الجميع وحتي اللاعبين".

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وأضاف: "يجب أن نضع في الاعتبار كل ما حدث، علينا أن نتحمل المسؤولية عن كل شيء".

وأتم المدير الفني للمغرب قائلا: "فيما يتعلق بالمرحلة التالية، الآن سنحمل حقائبنا ونعود إلى المغرب إنه لشيء مؤسف، حين أعود سنتخذ القرارات اللازمة في مثل هذه المواقف".

يذكر أن منتخب بنين تأهل إلى دور الثمانية لأمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة السنغال وأوغندا.