مران المنتخب.. صلاح جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا.. وإصابة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

شارك محمد صلاح نجم المنتب المصري والمحترف في صفوف ليفربول، في مران المنتخب الوطني استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا والتي من المقرر أن تقام مساء غد السبت ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وكان صلاح غاب عن مران المنتخب بالأمس بسبب تعرضه لنزلة برد ليقرر المدرب المكسيكي خافيير أجيري منحه راحة سلبية.

وأصبح صلاح جاهز للمشاركة في مباراة جنوب أفريقيا، في حين واصل المهاجم أحمد حسن "كوكا" أداء التدريبات العلاجية خلال التدريب حيث من المقرر أن يغيب عن مواجهة منتخب "الأولاد" بسبب الإصابة.

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وكان "كوكا" تعرض للإصابة في مباراة المنتخب الأخيرة أمام نظيره الأوغندي ليشارك بدلاً منه مروان محسن.

وفي سياق متصل، شهد مران المنتخب الأخير إصابة محمود حمدي "الونش"، ليغادر اللاعب المران رفقة طبيب المنتخب محمد أبو العلا حتى لاتتفاقم الإصابة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة أجيري على إيقاف المران من أجل الاطمئنان على اللاعب.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري تأهل لدور الـ16 بعدما حصل على صدراة المجموعة بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات.