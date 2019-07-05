محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يرى الإعلامي عمرو أديب، إن خروج المنتخب المغربي من كأس الأمم الأفريقية يُعد درسًا مؤلماً موجه مباشرة للمنتخب المصري.
وخرج منتخب المغرب من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة في ركلات الترجيح أمام نظيره بنين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.
وغرد أديب ـ على حسابه الشخصي بموقع تويتر ـ عقب المباراة:"درس المغرب المؤلم موجه مباشرة للمنتخب المصري، مفيش فريق صغير ومفيش مباراة سهلة، عايزين تركيز كبير ومجهود من اللحظة الأولى وتشجيع لا يتوقف.. لو سمحتم الحذر كل الحذر".
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره جنوب أفريقيا مساء يوم غد السبت ضمن منافسات دور الـ 16.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خروجه من دور الـ 16.. عمرو أديب: درس المغرب المؤلم موجه مباشرة للمنتخب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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