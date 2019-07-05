بهدف لماني في أوغندا.. السنغال ثاني المتأهلين لدور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف منتخب السنغال فوزًا صعبًا بهدف نظيف أمام نظيره أوغندا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم.

الهدف سجله لاعبو ساديو مانيه في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول قبل أن يُهدر ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ويُعد منتخب السنغال ثاني المنتخبات المتأهلة لدور الـ 8 من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد تأهل بنين على حساب نظيرها المغرب.

وإليكم ملخصًا بالمباراة:

انطلاق الشوط الأول من المباراة

في الدقيقة الرابعة أرسل ساديو ماني تمريرة طويلة رائعة لزميله إسماعيلا سار في يمين الملعب قبل أن يُعيقه حارس أوغندا في محاولته إخراج الكرة ومن ثمّ توقف العب لإصابة اللاعب والحكم يحتسب ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 16 وصلت تمريرة رائعة لساديو ماني على حدود منطقة الجزاء ليُهيئها لنفسه قبل تصويبها في مرمى أوغندا مُسجلاً الهدف الأول.

وفي الدقيقة 22 جاءت الخطورة الأولى من قبل منتخب أوغندا بتسديدة قوية من لاعب إيمانويل أوكوي تصدى لها حارس السنغال أميجو جوميز.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازالت النتيجة تقدم منتخب السنغال بهدف نظيف على حساب أوغندا سجله ساديو ماني ليرفع رصيده من الأهداف لـ 3.

وفي الدقيقة 35: خرج حارس أوغندا دينيس أونياجو لمنع وصول الكرة لإسماعيلا سار من الطرف الأيمن وأخرجها لركنية.

مرت 10 دقائق وسط سيطرة متبادلة من قبل المنتخبين دون أي خطورة.

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الحكم يحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

انتهاء الشوط الأول من المباراة.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني من المباراة:

مرور 10 دقائق من الشوط الثاني وسط استحواذ وخطورة من قبل لاعبي السنغال.

في الدقيقة 59 أرتكب حارس مرمى أوغندا خطأ ضد ساديو مانيه داخل منطقة الجزاء ليحصل على ركلة جزاء.

في الدقيقة 60: أونيانجو يتصدى لركلة جزاء سداد ماني.

مرور 10 دقائق أخرى وسط سيطرة وخطورة من قبل لاعبي الفريقين.

انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بتقدم السنغال بهدف نظيف.

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدلاً من الضائع.

انتهاء المباراة بتأهل السنغال لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.