بسبب جريزمان.. أتلتيكو مدريد يهاجم برشلونة في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا رسميًا بشأن بيع نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيان النادي العاصمي جاء للرد على تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والذي كشف من خلالها عن وجود مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته في الصيف الحالي.

وجاء بيان أتلتيكو مدريد كالتالي:

" نود أن نقول صحيح أنه كان هناك أمس اجتماع بين ميجيل أنخيل جيل والرئيس التنفيذي لنادي كرة القدم في برشلونة، أوسكار جراو".

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وأكمل:"في ذلك الاجتماع ، أعرب السيد جراو عن نيته بدفع الشرط الخاص بإلغاء عقد أنطوان جريزمان وتخفيض الـ 200 إلى 120 مليون يورو، مع طلب تأجيل دفع المبلغ المذكور".

وتابع:"كل من برشلونة واللاعب أنطوان جريزمان لم يحترموا أتلتيكو مدريد وجميع معجبيه، ونتيجة لعدم الاحترام، طلب اليوم نادي أتلتيكو مدريد من اللاعب أن يظهر وفقًا لالتزاماته التعاقدية مع نادينا يوم الأحد القادم في مرافق الكيان من أجل بدء التحضيرات للموسم الجديد".

وأنهى:" اللاعب أنطوان جريزمان لم يحترم نادي أتليتكو مدريد وتفاوض مع برشلونة في الوقت الذي لعب فيه الفريق ضد يوفنتوس بدوري الأبطال وضد برشلونة في بطولة الدوري الإسباني".

جدير بالذكر أن جريزمان أعلن بعد نهاية الموسم الحالي عن رغبته في الرحيل عن الروخيبلانكوس دون الكشف عن وجهته المقبلة.