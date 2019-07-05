الخليج 365 يكشف تفاصيل قيمة انتقال ديانج للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًا مع اللاعب المالي الشاب أليو ديانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم "الخليج 365" أن قيمة انتقال صاحب الـ21 عامًا كلّف خزينة الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار (18 مليون جنيه) على أن يحصل النادي الجزائري 15% من قيمة بيع اللاعب لنادي آخر.

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ومن المقرر أن يصل ديانج إلى مصر في وقت لاحق بعد حصوله على الفيزا حيث من المقرر أن يصل أمير توفيق مدير التسويق أولاً بعد نجاحه في حسم ضم اللاعب رسميًا.

واستطاع ديانج أن يكون أحد العناصر الأساسية في صفوف فريقه الجزائري خلال الموسم المنقضي حيث شارك بواقع 50 مباراة في جميع المسابقات سواء كانت القارية أو المحلية ليسجل هدفًا وصنع آخر.

ويلعب ديانج في مركز الوسط المدافع حيث دخل اللاعب ضمن اهتمامات الأهلي منذ فترة بحسب تصريحات أمير توفيق ليلا كورة (طالع التفاصيل).