3 رسائل من رئيس برشلونة عن نيمار وجريزمان ودي ليخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني إن البرازيلي نيمار نجم الفريق الكتالوني السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، لكن رغبة ناديه تأتي عكس ذلك.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات صحفية مساء الجمعة: "نعلم جيدًا أن نيمار يرغب في مغادرة باريس سان جيرمان، لكننا نعلم أيضًا أن النادي الفرنسي لا يرغب في رحيله."

وكان نيمار (27 عاما) رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، بعدما دفع نادي باريس سان جيرمان 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكشف بارتوميو وجود مفاوضات مع نادي أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الروخي بلانكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بارتوميو: "هناك اهتمام بضم جريزمان، شهد أمس (الخميس) أول لقاء مع مسؤولي أتلتيكو مدريد بشأن اللاعب".

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وأضاف: "أوسكار جراو (المدير العام لنادي برشلونة) اجتمع بميجل أنخيل جيل مارين (الرئيس التنفيذي في أتلتيكو مدريد) لمعرفة إمكانية الحصول على خدمات جريزمان".

وكانت تقارير صحفية كشفت توصل برشلونة لاتفاق في مارس الماضي مع صاحب الـ28 عاما على انتقاله لبرشلونة بدءً من الموسم الجديد (2019-20)، حيث أعلن اللاعب رحيله عن أتلتيكو مدريد رسميا.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان 200 مليون يورو في الفترة الحالية بعدما مدد عقده مع النادي الصيف الماضي، ولكن انخفض المبلغ إلى 120 مليون يورو بداية من شهر يوليو الجاري.

وتحدث بارتوميو خلال المؤتمر الصحفي أيضا عن الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، قائلا أنه يعرف مصيره خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال رئيس برشلونة عن دي ليخت: "قلت قبل فترة إنني أعرف أين سيلعب في الموسم المقبل، ما زلت أعلم، لكن لا يمكنني التعليق، حيث لا يزال ينتمي إلى أياكس".

يذكر أن التقارير تشير إلى اقتراب دي ليخت (19 عاما) من يوفنتوس بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة، حيث تقدم النادي الإيطالي بعرض قيمته 58.3 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب الشاب.