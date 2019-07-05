بنين تقصي المغرب بالركلات الترجيحية في كأس إفريقيا

تأهل منتخب بنين إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي 4 – 1 بركلات الترجيح، يوم الجمعة، في دور الستة عشر للمسابقة.

وتقدم المنتخب البنيني بهدف سجله مويس ألديلو في الدقيقة 52 ثم تعادل المنتخب المغربي عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 76.

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب البنيني كل من أوليفر فيردون وديفيد شيغلا وأناني تيدجاني، فيما سجل للمنتخب المغربي أسامة الإدريسي وأهدر سفيان بوفال ويوسف النصيري.

وصعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فيما صعد منتخب بنين لهذا الدور بصفته واحدا من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بعدما جمع ثلاث نقاط.