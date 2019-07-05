نادال وفيدرر يشاركان في مباراة استعراضية 2020

سيتواجه كل من الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجيه فيدرر في مباراة استعراضية في مدينة كابو (جنوب أفريقيا) في 2020 على ملعب يتسع 50 ألف شخصاً.

وكان السويسري هو من أكد خوض هذه المباراة وتأكيد الشائعات التي ظهرت حولها، وذلك بعدما صرح خلال مؤتمر صحافي بأنه سيحاول كسر الرقم القياسي بحضور المشجعين خلال المباراة التي سيخوضها بجانب نادال في مدينة كابو ومن الممكن أن تقام في السابع من فبراير(شباط) المقبل.

كما ستقام مباراة زوجي بين كل من فيدرر ورجل الأعمال بيل جيتس من جهة، ونادال ومقدم البرامج الجنوب الأفريقي الساخر تريفور نوح من جهة أخرى.